Кончита Вурст решила порвать с женским образом

Москва, 26 апреля. Австрийский певец Том Нойвирт, известный под творческим псевдонимом Кончита Вурст, принял решение отказаться от образа, сделавшего его известным. В интервью газете The Independent Нойвирт назвал Кончиту пройденным этапом.

По словам певца, женское альтер эго перестало приносить ему удовольствие, а вот естественный образ, напротив, стал нравиться больше. В том числе потому, что так его меньше узнают на улице, отметил Нойвирт.

Напомним, Кончита Вурст получила мировую известность после победы на конкурсе Евровидение в 2014 году. Нойвирт удачно использовал эпатажный образ женщины с бородой, став на несколько лет одним из самых узнаваемых европейских поп-исполнителей.

В апреле Нойвирт сообщил о своем положительном ВИЧ-статусе.