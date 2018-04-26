Сирия исследует Восточный Каламун: корреспондент ФАН вместе с военными обнаружил «пояса смертников» и СВУ боевиков

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) приступили к осмотру освобожденных территорий Восточного Каламуна, расположенного на северо-востоке от Дамаска. В ходе прочесывания районов, в которых располагались командные пункты исламистов, были обнаружены «пояса шахидов» и другие самодельные взрывные устройства. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел на фото предметы, найденные в городе Ар-Рухайба, и прислал эксклюзивные снимки в нашу редакцию.

Помимо «поясов смертников» в покинутых штабах джихадистов были также обнаружены средства связи, части пулемета, замаскированный ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, были найдены и другие взрывные устройства, в том числе СВУ с поражающими элементами, закрепленными чем-то вроде экспосидного клея.

Напомним, перед выводом сил в провинции Идлиб, Алеппо, Даръа и Хомс в соответствии с соглашением с правительством САР и российским координационным центром боевики сдали все тяжелое и среднее вооружение. В частности, в распоряжении сирийской армии оказалось большое количество танков. Эвакуация завершилась накануне, и в настоящее время Восточный Каламун полностью контролируются правительственными силами.

Сейчас сирийские военные продолжают прочесывать регион, а инженерные подразделения САА уже приступили к разминированию местности. После завершения спецопераций по очистке территорий от оставленных боевиками СВУ, растяжек, мин-ловушек и прочих взрывных веществ населенные пункты Восточного Каламуна будут открыты для возвращения мирных жителей в свои дома.