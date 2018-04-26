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ИГИЛ назвали самой богатой террористической группировкой в мире
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    ИГИЛ назвали самой богатой террористической группировкой в мире

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    ИГИЛ назвали самой богатой террористической группировкой в мире

    Париж, 26 апреля. В настоящее время запрещенное на территории России «Исламское государство»1 является самой богатой террористической группировкой в мире — при этом группировка использовала легально существующие инвестиционные фонды для того, чтобы вкладывать деньги в европейский бизнес. Об этом сообщили источники во французской разведке.

    Как утверждают источники радио Europe 1, в легальный европейский бизнес террористы инвестировали порядка 3 млрд евро. Такие средства главарям боевиков удалось накопить благодаря, в первую очередь, нелегальным нефтяным доходам на территории Сирии и Ирака — нефть любыми средствами вывозилась с захваченных месторождений и находились те, кто ее покупал, не обращая внимания на ее происхождение.

    ИГИЛ назвали самой богатой террористической группировкой в мире

    Кроме того, как отметили источники, значительный доход приносило и сельское хозяйство, ведь террористам удалось захватить около 40% всех производственных мощностей Ирака. Еще одним источником дохода было «налогообложение» «Исламского государства»: террористы взимали 10% с каждой сделки, а также брали деньги за «послабления режима» — недостаточно длинную бороду, курение или «слишком открытые» лица у женщин.

    В результате, отмечает французская разведка, террористам удалось скопить средства, которых хватило бы, чтобы купить, например, авиакомпанию Air France — и эти деньги, вложенные в легальный европейский бизнес, продолжают приносить доход террористам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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