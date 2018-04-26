Меню
Весь мир
ИГИЛ подозревают в подготовке новой волны массовой миграции в Европу
Политика
Столтенберг анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО
Следующая новость
Загрузка...

    ИГИЛ подозревают в подготовке новой волны массовой миграции в Европу

    46

    ИГИЛ подозревают в подготовке новой волны массовой миграции в Европу

    Рим, 26 апреля. В настоящее время главари террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории России) и союзных ему группировок планируют масштабное вмешательство в мировые миграционные процессы для того, чтобы вызвать новую волну массовой миграции в Европу и посеять хаос в европейских странах. Таким пугающим прогнозом поделился с британской The Guardian глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.

    По словам Бисли, ситуация будет напоминать миграционный кризис 2015–2016 годов, но «теперь ИГ и другие экстремистские группировки будут вмешиваться в миграционные процессы еще больше".

    «Они сотрудничают с такими экстремистскими группировками, как «Боко Харам» и «Аль-Каида»1 [запрещена в РФ], чтобы поделить территорию и ресурсы, — напомнил Бисли, — а также продолжить вмешательство и дестабилизацию в надежде создать новый миграционный поток в Европу, куда они смогут внедриться и создать хаос»

    Глава WFP напомнил, что далеко не только Сирия является в настоящее время возможным источником миграции — Европа и США не замечают, как огромная часть Африки, население которой достигает полумиллиарда человек, превращается в потенциальный источник разрушительной миграционной волны.

    ИГИЛ подозревают в подготовке новой волны массовой миграции в Европу

    «Мое послание европейцам таково: если вы думаете, что у вас была проблема миграции, созданная нацией в 20 миллионов человек, такой как Сирия, из-за дестабилизации и конфликта, дождитесь, пока Сахельский регион с 500 миллионами человек еще больше дестабилизируется. Именно сейчас европейскому и международному сообществам необходимо проснуться», — объявил глава Всемирной продовольственной программы.

    По словам Бисли, его организация делает что может, для того, чтобы обеспечить жителей проблемных регионов однако не получает достаточного финансирования даже для того, чтобы прокормить нуждающихся жителей Сирии — при этом «финансовые силы» доноров организации истощаются, что может привести к росту голода и дестабилизировать целые регионы.

    Напомним, регион или зона Сахеля — протяженный пояс на территории Африки, на границе между пустыней Сахара и более плодородными землями на юге, который проходит через ряд африканских стран. В течение XX века Сахель неоднократно был подвержен влиянию засухи, и только помощь международных организаций помогала выживать населению региона.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    953
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    4780
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    864
    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    Путин примет участие в заседании ХI съезда Российского союза ректоров в Петербурге

    0:50   26 Апреля 2018
    225