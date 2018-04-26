Рим, 26 апреля. В настоящее время главари террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории России) и союзных ему группировок планируют масштабное вмешательство в мировые миграционные процессы для того, чтобы вызвать новую волну массовой миграции в Европу и посеять хаос в европейских странах. Таким пугающим прогнозом поделился с британской The Guardian глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.

По словам Бисли, ситуация будет напоминать миграционный кризис 2015–2016 годов, но «теперь ИГ и другие экстремистские группировки будут вмешиваться в миграционные процессы еще больше".

«Они сотрудничают с такими экстремистскими группировками, как «Боко Харам» и «Аль-Каида»1 [запрещена в РФ], чтобы поделить территорию и ресурсы, — напомнил Бисли, — а также продолжить вмешательство и дестабилизацию в надежде создать новый миграционный поток в Европу, куда они смогут внедриться и создать хаос»

Глава WFP напомнил, что далеко не только Сирия является в настоящее время возможным источником миграции — Европа и США не замечают, как огромная часть Африки, население которой достигает полумиллиарда человек, превращается в потенциальный источник разрушительной миграционной волны.

«Мое послание европейцам таково: если вы думаете, что у вас была проблема миграции, созданная нацией в 20 миллионов человек, такой как Сирия, из-за дестабилизации и конфликта, дождитесь, пока Сахельский регион с 500 миллионами человек еще больше дестабилизируется. Именно сейчас европейскому и международному сообществам необходимо проснуться», — объявил глава Всемирной продовольственной программы.

По словам Бисли, его организация делает что может, для того, чтобы обеспечить жителей проблемных регионов однако не получает достаточного финансирования даже для того, чтобы прокормить нуждающихся жителей Сирии — при этом «финансовые силы» доноров организации истощаются, что может привести к росту голода и дестабилизировать целые регионы.

Напомним, регион или зона Сахеля — протяженный пояс на территории Африки, на границе между пустыней Сахара и более плодородными землями на юге, который проходит через ряд африканских стран. В течение XX века Сахель неоднократно был подвержен влиянию засухи, и только помощь международных организаций помогала выживать населению региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.