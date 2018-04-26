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Жители Луганска: Нас обстреливают. Какая мы Украина?
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    Жители Луганска: Нас обстреливают. Какая мы Украина?

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    Жители Луганска: Нас обстреливают. Какая мы Украина?

    Луганск, 26 апреля. Президент Украины Петр Порошенко предложил лишать украинских паспортов жителей Крыма, которые добровольно получили российский паспорт, приняли участие в выборах президента РФ в Крыму или вступили в армию России.

    По сообщению Верховной рады Украины, соответствующие изменения в скором времени будут внесены в закон «О гражданстве».

    О своем отношении к решению украинских властей рассказали жители Луганска. Мнения разделились: одни считают, что лишение гражданства является нарушением прав человека, другие  готовы добровольно сдать украинский паспорт.

    «Забирать украинские паспорта — это нарушение прав человека. У Порошенко просто не хватает мужества признать крымчан частью России. Они же не убежали оттуда. Порошенко не выдавал им паспорта, выдавала Украина», — говорит Леонид.

    Жители Луганска: Нас обстреливают. Какая мы Украина?

    Марина признается, что украинский паспорт у нее украли. Она не сожалеет о потере документа: «У меня паспорт ЛНР, а украинский мне не нужен. А насчет Крыма пусть сами решают. Если это территория России, то зачем им украинские паспорта». 

    «Пусть отдадут крымчане украинские паспорта. И нам тоже надо отдать. Они нас обстреливают. Какая мы Украина?» — согласен с ней Вадим.

    Есть и те, кто вспомнил о практической стороне вопроса.

    «Для выезда за границу нам нужен законный документ. Съездить хотя бы в Турцию. Если сделают нам российские паспорта, тогда украинский мне будет не нужен. А так, большинство людей куда-то ездит, пересекает границы. Официальный документ нам нужен», — рассказывает Дмитрий.

    Автор: Дарья Фролова
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