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Мы так не считаем: в Берлине отреагировали на заявления о зависимости от РФ из-за «Северного потока — 2»
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    Мы так не считаем: в Берлине отреагировали на заявления о зависимости от РФ из-за «Северного потока — 2»

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    Мы так не считаем: в Берлине отреагировали на заявления о зависимости от РФ из-за «Северного потока — 2»

    Берлин, 26 апреля. В Германии не думают, что проект «Северный поток — 2» усиливает энергетическую зависимость от Российской Федерации. Об этом заявил в четверг в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

    «Мы так не считаем», — передает слова источника РИА Новости.

    Собеседник отметил, что на данный момент доля российского газа в Германии составляет всего «37 процентов, а не 60 — и это факт».

    Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газового провода производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии.

    Мы так не считаем: в Берлине отреагировали на заявления о зависимости от РФ из-за «Северного потока — 2»

    Новый трубопровод собираются построить рядом с действующим «Северным потоком».

    Против строительства газопровода выступает Украина, киевские власти призывают Европу отказаться от «Северного потока — 2». Однако в ЕС игнорируют просьбы Киева. В прошлом месяце власти Финляндии выдали «Газпрому» разрешение на строительства части провода на своей территории.

    Ранее глава российского государства Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в рамках которых были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией проекта «Северный поток — 2».

    Автор: Дана Балан
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