Москва, 26 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне собираются обсудить ситуацию в Сирии, Донбассе, на Корейском полуострове, а также вопросы торговли между двумя государствами.

Об этом сообщил в четверг высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

«Конечно, будут затронуты вопросы трансатлантической торговли, общие рабочие вопросы международных экономических отношений», — сказал он.

Чиновник добавил, что лидеры государств не обойдут в разговоре международные конфликты. Также стало известно, что Трамп и Меркель могут затронуть тему соглашения по иранской ядерной программе и обсудить дальнейшую судьбу сделки.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу с рабочим визитом отправится в Вашингтон. Ранее официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что одной из тем переговоров Меркель с Трампом станет «поведение России».