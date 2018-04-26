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Стали известны темы предстоящих переговоров Меркель и Трампа
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    Стали известны темы предстоящих переговоров Меркель и Трампа

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    Стали известны темы предстоящих переговоров Меркель и Трампа

    Москва, 26 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне собираются обсудить ситуацию в Сирии, Донбассе, на Корейском полуострове, а также вопросы торговли между двумя государствами.

    Об этом сообщил в четверг высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

    «Конечно, будут затронуты вопросы трансатлантической торговли, общие рабочие вопросы международных экономических отношений», — сказал он.

    Чиновник добавил, что лидеры государств не обойдут в разговоре международные конфликты. Также стало известно, что Трамп и Меркель могут затронуть тему соглашения по иранской ядерной программе и обсудить дальнейшую судьбу сделки.

    Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу с рабочим визитом отправится в Вашингтон. Ранее официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что одной из тем переговоров Меркель с Трампом станет «поведение России».

    Автор: Василий Котов
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