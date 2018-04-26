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Сирия: ВКС РФ ответили на атаку дронов на авиабазу «Хмеймим» ударом по боевикам
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    Сирия: ВКС РФ ответили на атаку дронов на авиабазу «Хмеймим» ударом по боевикам

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    Сирия: ВКС РФ ответили на атаку дронов на авиабазу «Хмеймим» ударом по боевикам

    Дамаск, 26 апреля. Ночная попытка атаковать авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии при помощи запущенных террористами беспилотников была сорвана российскими силами ПВО. В ответ российская авиация нанесла удары по силам террористов месте предполагаемого запуска беспилотников.

    Напомним, в ходе ночной атаки два беспилотника, оснащенных самодельными бомбами, были сбиты российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Обломки дронов упали в районе городе Джебла. 

    Как оказалось, системы радиолокационного наблюдения российских ПВО засекли появление ударных беспилотников практически сразу же после их взлета, после чего фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС РФ поразили предполагаемое место запуска. Кроме того, боевая авиация ВКС РФ нанесла удары по дополнительным целям — позициям боевиков в сирийских провинциях Идлиб и Хама.

    Видеозапись начала ответного удара ВКС РФ по позициям боевиков в Идлибе была опубликована оппозиционными источниками.

    Автор: Валентин Меликов
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