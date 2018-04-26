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Сирия: сенаторы Клинцевич и Аренин посетят российские базы в Хмеймиме и Тартусе
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    Сирия: сенаторы Клинцевич и Аренин посетят российские базы в Хмеймиме и Тартусе

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    Сирия: сенаторы Клинцевич и Аренин посетят российские базы в Хмеймиме и Тартусе

    Москва, 26 апреля. В конце мая российские сенаторы Франц Клинцевич и Сергей Аренин планируют поездку в Сирию, где запланировано посещение ими российского пункта материально-технического обеспечения в порту Тартуса и авиабазы ВКС РФ «Хмеймим».

    Как сообщил источник в Совете Федерации, в ходе поездки может также состояться встреча членов верхней палаты парламента РФ с руководством Сирии.

    «Первоначально поездка планировалась на 3–5 мая, однако вероятнее всего, что она состоится в конце месяца», — сообщил источник РИА Новости.

    Сирия: сенаторы Клинцевич и Аренин посетят российские базы в Хмеймиме и Тартусе

    Ранее в апреле, напомним, в Сирии побывала делегация российской Государственной Думы вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. Одной из важных целей делегации было продвижение в Сирии российского бизнеса и гуманитарные акции, нацеленные на укрепление дружбы с народом Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
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