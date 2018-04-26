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Иран призвал Россию и Китай объединить усилия для противостояния США
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    Иран призвал Россию и Китай объединить усилия для противостояния США

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    Иран призвал Россию и Китай объединить усилия для противостояния США

    Тегеран, 26 апреля. Власти Ирана призвали Россию и Китай сформировать общую стратегию по противостоянию США. С таким предложением в четверг выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ адмирал Али Шамхани.

    «Тегеран, Москва и Пекин должны принять общую стратегию противодействия мерам Вашингтона, так как США внесли эти три страны в список угроз национальной безопасности», — отметил он.

    Адмирал также заявил о необходимости объединить усилия трех стран с Афганистаном для борьбы с терроризмом и предотвращения передислокации боевиков из Сирии и Ирака, сообщает агентство IRNA.

    Ранее сообщалось, что США внесли Россию, Китай, КНДР и Иран в список стран, представляющих главную угрозу американской безопасности. Особую обеспокоенность США выражают в связи с  тем, что Россия, Китай, КНДР и Иран развивают высокоточное оружие дальнего действия, что делает уязвимыми американские зарубежные базы.

    Автор: Антон Соколов
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