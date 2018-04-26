Двух депутатов парламента Якутии заподозрили во взяточничестве

Якутск, 26 апреля. Против двух депутатов парламента Якутии возбуждено уголовное дело. Парламентариев подозревают во взяточничестве, сообщили в главном управлении СК РФ по Республике Саха.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по признакам преступления, предусмотренного подпунктами «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») по факту получения взятки в крупном размере», — констатировали следователи.

В региональном управлении СК РФ подчеркнули, что на данный момент проводятся следственные мероприятия. По версии следствия, якутские депутаты получили взятку от руководителя одного из акционерных обществ, согласившись содействовать в решении вопросов предприятия.