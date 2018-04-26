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МЧС предупредило о сильном ветре и обильных осадках в Москве
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    МЧС предупредило о сильном ветре и обильных осадках в Москве

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    МЧС предупредило о сильном ветре и обильных осадках в Москве

    Москва, 26 апреля. В Москве в четверг порывы ветра будут достигать скорости в 12-17 м/с. В связи с этим МЧС просит горожан быть предельно осторожными и внимательными.

    «По информации Росгидромета, 26 апреля в Москве ожидается дождливая погода, ветер юго-восточный, с переходом на западный 5–10 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 12–17 метров в секунду», – отмечается в комментарии пресс-службы министерства.

    Напомним, 25 апреля стало известно, что из-за неблагоприятного прогноза в четверг в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. На официальной странице Центра организации дорожного движения Москвы в Twitter также появилась рекомендация горожанам 26 апреля пересесть на общественный транспорт, сообщает «РИАМО»

    Отметим, в минувшие выходные в Москве бушевал ураган. Сотни деревьев и рекламных конструкций оказались повалены, не обошлось без жертв. 

    Автор: Федор Веснин
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