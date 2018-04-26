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«КоКорюшка-Фест» пройдет перед матчем между «Зенитом» и ЦСКА в Петербурге
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    «КоКорюшка-Фест» пройдет перед матчем между «Зенитом» и ЦСКА в Петербурге

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    «КоКорюшка-Фест» пройдет перед матчем между «Зенитом» и ЦСКА в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 апреля. «КоКорюшка-Фест» пройдет перед матчем 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в Северной столице.

    На логотипе фестиваля изображен нападающий сине-бело-голубых и сборной России Александр Кокорин. Впрочем, как отмечают организаторы мероприятия, главным героем станет все-таки корюшка, которая считается одним из символов Петербурга, сообщает «Свободная пресса».

    В рамках фестиваля запланированы кулинарные мастер-классы, различные блюда из корюшки, а также конкурс рисунков на асфальте, различные шоу и другие многочисленные развлечения.

    Начало фестиваля запланировано на 13.30.

    Напомним, форвард Кокорин получил разрыв крестообразных связок, из-за которого пропустит чемпионат мира 2018 года.

    Автор: Дана Балан
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