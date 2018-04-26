«КоКорюшка-Фест» пройдет перед матчем между «Зенитом» и ЦСКА в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 апреля. «КоКорюшка-Фест» пройдет перед матчем 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА в Северной столице.

Считаем важным напомнить: перед матчем #ЗенитЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет «КоКорюшка-Фест», большой гастрономический фестиваль для всей семьи ????



Подробности: https://t.co/c3CrXAnyMh

Билеты: https://t.co/F1gK25TWuN pic.twitter.com/G1ciLNbLlI — ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 23, 2018

На логотипе фестиваля изображен нападающий сине-бело-голубых и сборной России Александр Кокорин. Впрочем, как отмечают организаторы мероприятия, главным героем станет все-таки корюшка, которая считается одним из символов Петербурга, сообщает «Свободная пресса».

В рамках фестиваля запланированы кулинарные мастер-классы, различные блюда из корюшки, а также конкурс рисунков на асфальте, различные шоу и другие многочисленные развлечения.

Начало фестиваля запланировано на 13.30.

Напомним, форвард Кокорин получил разрыв крестообразных связок, из-за которого пропустит чемпионат мира 2018 года.