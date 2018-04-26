Пекин, 26 апреля. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай рассчитывает на то, что межкорейский саммит пройдет успешно.

Об этом Хуа Чуньин сообщила на брифинге. Отметим, что третий межкорейский саммит намечен на пятницу, 27 апреля.

«Завтра лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут встречу, мы надеемся, что она будет успешной и принесет хорошие известия по вопросу урегулирования проблемы Корейского полуострова», — заявила официальный представитель МИД КНР.

Также дипломат добавила, что это позволит стать новым этапом в продвижении мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове.