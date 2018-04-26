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Парламент Армении обсудит выборы премьер-министра 1 мая
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    Парламент Армении обсудит выборы премьер-министра 1 мая

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    Парламент Армении обсудит выборы премьер-министра 1 мая

    Ереван, 26 апреля. Вопрос о назначении выборов нового премьер-министра Армении, который заменит на этом посту ушедшего в отставку после массовых протестов Сержа Саргсяна, будет обсуждаться парламентом 1 мая. Об этом сообщил представитель Национального собрания Армении Ара Баблоян.

    «Согласно регламенту Национального собрания, объявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая на специальном заседании парламента», — указано в заявлении Баблояна.

    Заседание запланировано на полдень 1 мая. 

    Ранее РИА Новости сообщало о том, что выборы нового премьер-министра Армении могут пройти уже 2 мая.

    В настоящее время, по данным СМИ, ситуация в столице Армении спокойная, однако возможны новые митинги — ранее оппозиция Армении выдвинула требование об отставке всего действующего состава Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов.

    Парламент Армении обсудит выборы премьер-министра 1 мая

    Автор: Валентин Меликов
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