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Акция «Георгиевская лента» стартовала в ЮАР
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    Акция «Георгиевская лента» стартовала в ЮАР

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    Акция «Георгиевская лента» стартовала в ЮАР

    Претория, 26 апреля. В Южно-Африканской республике стартовала акция «Георгиевская лента». Как говорится в сообщении, опубликованном в Twitter российского посольства в ЮАР, ленты можно получить в здании дипломатической миссии в Претории, а также в генконсульстве РФ в Кейптауне.

    «Молодые соотечественники также присоединились к акции, активно распространяют ленты среди южноафриканцев и рассказывают им о значении этого символа…» — говорится в сообщении посольства РФ в ЮАР.  

    Напомним, предшествующая Дню Победы акция «Георгиевская лента» стартовала в России в начале недели. Планируется, что в этом году к акции присоединятся 85 регионов РФ и более 70 стран мира.

    Автор: Федор Веснин
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