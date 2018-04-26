Акция «Георгиевская лента» стартовала в ЮАР

Претория, 26 апреля. В Южно-Африканской республике стартовала акция «Георгиевская лента». Как говорится в сообщении, опубликованном в Twitter российского посольства в ЮАР, ленты можно получить в здании дипломатической миссии в Претории, а также в генконсульстве РФ в Кейптауне.

«Молодые соотечественники также присоединились к акции, активно распространяют ленты среди южноафриканцев и рассказывают им о значении этого символа…» — говорится в сообщении посольства РФ в ЮАР.

В #ЮАР стартовала акция #ГеоргиевскаяЛента. Получить ленты можно в @EmbassyofRussia и @RusConsCapetown, обращайтесь! Молодые соотечественники также присоединились к акции, активно распространяют ленты среди южноафриканцев и рассказывают им о значении этого символа #Победы pic.twitter.com/xaIbPvEGMl — Russia in RSA ???????? (@EmbassyofRussia) April 26, 2018

Напомним, предшествующая Дню Победы акция «Георгиевская лента» стартовала в России в начале недели. Планируется, что в этом году к акции присоединятся 85 регионов РФ и более 70 стран мира.