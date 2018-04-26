Ереван, 26 апреля. Правящая Республиканская партия Армении заявила о готовности сменить председателя после того, как ее глава и бывший президент страны Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи парламентской фракции партии с врио премьера Армении Карена Карапетяна и Саргсяном. В документе отмечается, что парламентская фракция РПА готова обсудить со всеми сторонами любые вопросы без предварительных условий.

Также участники встречи договорились рассмотреть в руководящих органах партии вопрос смены ее председателя. Как передает «Пятый канал», Саргсян заявил, что уходит с поста руководителя партии «ради мира и стабильности в стране».

Республиканская партия Армении является правящей с 1999 года. Серж Саргсян возглавлял ее с 2007 года.

На пост премьер-министра Армении бывший президент страны Серж Саргсян был избран 17 апреля, однако в понедельник объявил о своей отставке в связи с массовыми протестными выступлениями в стране.