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Правящая партия Армении заявила о готовности сменить председателя после отставки Саргсяна
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    Правящая партия Армении заявила о готовности сменить председателя после отставки Саргсяна

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    Правящая партия Армении заявила о готовности сменить председателя после отставки Саргсяна

    Ереван, 26 апреля. Правящая Республиканская партия Армении заявила о готовности сменить председателя после того, как ее глава и бывший президент страны Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра.

    Об этом говорится в заявлении по итогам встречи парламентской фракции партии с врио премьера Армении Карена Карапетяна и Саргсяном. В документе отмечается, что парламентская фракция РПА готова обсудить со всеми сторонами любые вопросы без предварительных условий.

    Также участники встречи договорились рассмотреть в руководящих органах партии вопрос смены ее председателя. Как передает «Пятый канал», Саргсян заявил, что уходит с поста руководителя партии «ради мира и стабильности в стране».

    Республиканская партия Армении является правящей с 1999 года. Серж Саргсян возглавлял ее с 2007 года.

    На пост премьер-министра Армении бывший президент страны Серж Саргсян был избран 17 апреля, однако в понедельник объявил о своей отставке в связи с массовыми протестными выступлениями в стране.

    Автор: Василий Котов
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