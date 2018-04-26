Агутин рассказал, вернется ли песня «Зимняя вишня» в репертуар Варум

Москва, 26 апреля. Возвращение в репертуар эстрадной исполнительницы Анжелики Варум популярной песни «Зимняя вишня» не представляется возможным, однако, может быть, когда-нибудь она перестанет ассоциироваться с трагедией в Кемерово. Об этом в четверг сообщил муж певицы, музыкант и композитор Леонид Агутин.

По его словам, супруга не советовалась с ним по поводу популярной композиции, передает РИА Новости.

«Нет, она не советовалась. Мы погрустили о том, что это была хорошая песня, очень жаль», — признался композитор, отвечая на вопрос, советовалась ли с ним Варум при принятии решения.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день о возвращении песни в репертуар не может быть и речи, но не исключил, что в будущем хит перестанет ассоциироваться с ужасной трагедией в Кемерово.

«Может быть, когда-то это перестанет быть ассоциацией», — подытожил он.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами страшной трагедии, по официальным данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.