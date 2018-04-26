Москва, 26 апреля. Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян проведет рабочие консультации в Москве в четверг, 26 апреля.

Как стало известно, Армен Геворкян отправился в Москву сегодня утром для проведения рабочих консультаций. После завершения обсуждений вечером он вернется в Ереван. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении сообщила о готовности сменить председателя после того, Серж Саргсян – глава партии и бывший президент Армении – подал в отставку с поста премьер-министра.