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В Госдуме отреагировали на заявления Макрона о борьбе с террористами в Сирии
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    В Госдуме отреагировали на заявления Макрона о борьбе с террористами в Сирии

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    В Госдуме отреагировали на заявления Макрона о борьбе с террористами в Сирии

    Москва, 26 апреля. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с террористами в Сирии нужно рассматривать критически. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

    По его мнению, слова и дела западных политиков диаметрально расходятся. Ранее Макрон рассказал, что Париж разделяет позицию Вашингтона в том, что войска из Сирии необходимо вывести после разгрома запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Макрон считает, что Франция участвует в этой войне из-за того, что террористы ИГИЛ1 совершили теракты на территории его страны.

    Чепа уточнил, что вместо того, чтобы последовательно бороться с терроризмом и помогать восстанавливать экономику САР, как это делает Россия, от Запада слышно только «декларации, а реальных дел мало».

    Как пишет РИА Новости, депутат считает, что давление США и «лицемерие, с которым сегодня западные страны ведут политику», доказывают, что заявления лидеров нужно рассматривать как форму собственного пиара, либо «уход сегодняшней мировой политики во многом от принятого международного права».

    В Госдуме отреагировали на заявления Макрона о борьбе с террористами в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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