В Госдуме отреагировали на заявления Макрона о борьбе с террористами в Сирии

Москва, 26 апреля. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с террористами в Сирии нужно рассматривать критически. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

По его мнению, слова и дела западных политиков диаметрально расходятся. Ранее Макрон рассказал, что Париж разделяет позицию Вашингтона в том, что войска из Сирии необходимо вывести после разгрома запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Макрон считает, что Франция участвует в этой войне из-за того, что террористы ИГИЛ1 совершили теракты на территории его страны.

Чепа уточнил, что вместо того, чтобы последовательно бороться с терроризмом и помогать восстанавливать экономику САР, как это делает Россия, от Запада слышно только «декларации, а реальных дел мало».

Как пишет РИА Новости, депутат считает, что давление США и «лицемерие, с которым сегодня западные страны ведут политику», доказывают, что заявления лидеров нужно рассматривать как форму собственного пиара, либо «уход сегодняшней мировой политики во многом от принятого международного права».

1 Организация запрещена на территории РФ.