«Продовольственная безопасность под угрозой»: Онищенко резко раскритиковал предложения Ткачева

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев выступил за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора, поскольку считает неэффективной действующую сегодня систему контроля за продовольственной безопасностью россиян. «Мы хотим создать единую систему контроля и надзора, как это происходит во многих странах мира», — заявил Ткачев, выступая перед журналистами. Заявление министра вызвало резко негативную оценку первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача России и Киргизии Геннадия Онищенко. Своим видением проблемы он поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Продовольственная безопасность России под угрозой. Колонка Геннадия Онищенко

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев, ссылаясь на международный опыт, заявил, что пришло время централизовать ветеринарную службу и передать ей функции контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов.

Ветеринария должна перестать быть «карманной»

Первая часть этого заявления, конечно, вселяет оптимизм. Он, наконец, сказал очевидную вещь — пришло время для централизации ветеринарной службы, о чем я говорил по меньшей мере последние 10-15 лет, но меня никто не слышал. Наверно, это давно нужно было сделать. Сегодня ветеринарная служба децентрализована, в регионах она представлена слабо, не располагая ни материальной, ни профессиональной базой. Находясь в полном подчинении у местных властей и губернаторов, эта служба делает то, что нужно для политической конъюнктуры в данный момент, а не то, что нужно государству для обеспечения безопасности.

Ярким примером недееспособности этой службы является распространение в нашей стране вот уже полтора десятка лет африканской чумы свиней. Непрофессиональные люди, которые, имея инженерное образование, возглавляют службу, где требуются профессиональные и специальные знания, уже не раз удивляли общество своими заявлениями. На протяжении последних десяти лет на различных правительственных комиссиях они рассказывали анекдоты, что нам нужно «вытравить дикого кабана» на всей территории нашей страны, и так далее. Были и другие политические прожекты.

При этом наша страна отстала примерно лет на 10-15 лет в развитии очень важного для нашего государства сегмента — белковой безопасности. Я имею в виду свиноводство. Промышленное развитие крупного индустриального свиноводства резко затормозилось из-за эпидемии чумы свиней, которая, скорее всего, была инициирована военно-биологическими объектами Соединенных Штатов, расположенными на близлежащих от нашей страны территориях — в частности, на территории Грузии в районе Тбилиси, а также в других сопредельных государствах, о чем я много раз говорил.

Ветеринары не должны «лечить» людей

Вторая часть заявления министра сельского хозяйства, где он упомянул о возможном слиянии Россельхознадзора и Роспотребнадзора, свидетельствует о его полной некомпетентности. Он пошел настолько далеко, что хочет передать ветеринарам контроль за здоровьем людей — контроль за качеством продукции. Не за безопасностью, а за качеством! То есть за нарушениями технологии производства, за фальсифицированной продукцией и т.д.

Это является не чем иным, как прожектерством, демонстрацией некомпетентности, желанием министра подчинить себе эту организацию. Это, на мой взгляд, делается для того, чтобы, вопреки губернаторам, которым сегодня подчинена санитарная служба субъектов Российской Федерации, можно было диктовать ведомству то, что нужно для конъюнктуры, а не для реальной работы.

Поэтому идея подчинения Роспотребнадзора тому органу, который отвечает за качество и безопасность производства сырья, подчеркиваю, сырья — это, конечно, антигосударственное предложение и антигосударственный тип мышления. Появление подобной структуры может стать источником серьезного изъяна в обеспечении сначала продовольственной, а затем и биологической безопасности нашей страны. А ведь нам нужно исходить из существования военно-биологических баз США, уже расположенных вокруг нашего государства, и которые наверняка будут построены в ближайшие 20 лет на территории наших бывших союзных республик.

Каждый должен заниматься своим делом

Ответственность, которая лежит на ветеринарной службе, — это ответственность за качество сырья — это слежение за здоровьем крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, птицы. Это та компетенция, которая всегда была и должна быть у ветеринаров. А ходить ветеринарным врачам по детским садам и контролировать качество продукции — это нонсенс, это очевидное прожектерство. На мой взгляд, подобного рода предложения могут квалифицироваться как действия, направленные на подрыв существующей в стране системы обеспечения биологической безопасности, и в связи с этим подлежат оценке со стороны компетентных органов.

Любое принятие решений в этой сфере должно быть взвешенным, с учетом всех мнений, а не только мнения структур, заинтересованных в наличии «карманного» надзора, который будет выполнять прямые поручения министра вместо того, чтобы обеспечивать повышение качества пищевой продукции, наполнение продовольственного рынка и обеспечение продовольственной безопасности россиян. Это может помешать достижению тех амбициозных целей, которые были поставлены президентом на предстоящий шестилетний политический цикл и которые имеют главный приоритет — обеспечение здоровья и благополучия нашего народа.

Справка ФАН

Россельхознадзор осуществляет ветеринарный контроль (в том числе по защите населения РФ от общих для человека и животных заболеваний), следит за карантином и защитой растений, за использованием пестицидов и агрохимикатов, за обеспечением плодородия почв, контролирует селекционную работу, а также качество и безопасность зерна и продуктов его переработки.

Роспотребнадзор отвечает за санитарно-эпидемиологический контроль и надзор в области защиты прав потребителей и благополучия человека.

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