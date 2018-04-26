Ведут себя отвратительно: политолог пояснил, почему США назвали вторжение в генконсульство РФ «ответными мерами» 

«Ответными мерами» на политику Москвы назвали власти Соединенных штатов вторжение на территорию российского генконсульства в Сиэтле. Об этом заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию (генконсульства) в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого «вторжения», просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала Науэрт.

Как считает политолог международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, американские власти, войдя на территорию российского генконсульства, повели себя отвратительно и более того — нарушили закон. Как отметил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей, такого рода шаги — демонстрация осознания собственной безнаказанности.

«Как можно говорить, что вторжения не было, когда оно было! Они говорят, что здание не захватили, а пришли проинспектировать, но у них нет такого права, — отмечает эксперт. — Они пришли на территорию другой страны без согласования с ее руководством. То, что консульство не функционирует или закрыто, не означает, что оно перестало пользоваться дипломатическим иммунитетом и быть частью России, собственностью России. Я считаю, это недружетсвенный шаг, который демонстрирует негативные намерения. Если американцы нарочито показывают, что нарушают закон, они показывают, что их ничего не остановит. Так и будем это понимать. Но ведут они себя отвратительно».

Также Владимир Брутер считает, что даже если отношения между странами оставляют желать лучшего, это не повод трактовать закон по-своему и называть проникновение на чужую территорию «ответными мерами».

«Как реагировать на такое поведение, решат компетентные лица. Сейчас Россия вполне может и не отвечать на такую очевидную провокацию, — заключил эксперт. — Вопрос в том, какую линию поведения в дальнейшем выберут наши власти, ориентируясь на перспективу. Действия должны быть решительными и конкретными. Не обязательно жесткими. Жесткость — только инструмент. Но реагировать нужно с прицелом на будущее».

Напомним, ранее сообщалось, что в среду представители власти Соединенных Штатов без спроса вошли в здание российского генконсульства в Сиэтле. Однако по мнению американской стороны, никакого «вторжения» не было.

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, США отозвали согласие на открытие и работу консульского учреждения России в Сиэтле. Мы сделали это в ответ на использование российским правительством боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия на британской земле», — заявила Хезер Науэрт.

Резиденция российского генконксула в Сиэтле была закрыта второго апреля по решению американской стороны. С того момента в помещении продолжались сборы вещей и документов, а также шла подготовка здания к консервации. Как заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в США Николай Пукалов, взломав замки генконсульства РФ, американские власти нарушили международное право.