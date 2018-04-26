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Власти Украины ликвидировали высшие учебные заведения
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    Власти Украины ликвидировали высшие учебные заведения

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    Власти Украины ликвидировали высшие учебные заведения

    Киев, 26 апреля. На Украине больше нет «высших учебных заведений» — их заменили на «заведения высшего образования». Как говорится в комментарии министерства образования и науки, решение о замене термина приняло правительство.

    Отмечается, что также в закон об образовании внесены изменения, касающиеся требований к получению ученых званий.

    Напомним, резонансный документ был принят на Украине в прошлом году. Он в частности значительно ограничивает права нацменьшинств обучаться на своем родном языке, из-за чего мировое сообщество неоднократно выражало свою обеспокоенность украинской реформой образования.         

    Автор: Федор Веснин
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