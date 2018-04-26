Собчак задумала посетить Крым необычным способом

Москва, 26 апреля. Телеведущая Ксения Собчак намерена посетить Крым. Однако как стало известно, попасть на полуостров она намерена через украинскую территорию.

Как стало известно, Собчак намерена провести бизнес-тренинг в Крыму. Однако скандально известная телеведущая отказалась от прямого перелета из Москвы в Симферополь. По некоторым данным, она планирует заехать в Крым с украинской территории.

Стоит отметить, что ранее Киев запретил ей посещать Крым. Однако как утверждают источники «Дни.ру», украинские правоохранители не будут ей препятствовать на пути на полуостров.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что все это напоминает очередную провокацию звезды. Он убежден, что своими действиями она хочет признать Крым украинской территорией, что не соответствует действительности.

«Считаю, что если эта провокация будет реализована, то пора ставить вопрос о том, что должна наступать ответственность (уголовная или административная) за предпочтение законодательства другой страны российскому для граждан России», — заметил он.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство выступили за присоединение к России. Власти Киева отказались принять это решение крымчан и объявили полуостров так называемой «временно оккупированной территорией». В Москве в свою очередь подчеркнули, что вопрос о принадлежности региона закрыт: Крым — часть России.