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Американская полиция арестовала экс-сотрудника за 12 убийств и 45 изнасилований
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    Американская полиция арестовала экс-сотрудника за 12 убийств и 45 изнасилований

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    Американская полиция арестовала экс-сотрудника за 12 убийств и 45 изнасилований

    Вашингтон, 26 апреля. Бывшего сотрудника правоохранительных органов, на счету которого могут быть более десяти убийств, 40 изнасилований и ста грабежей, задержали в Калифорнии. Об этом стало известно в среду, 25 апреля.

    По полученным данным, Джозеф Джеймс ДеАнджело уволился из полиции в 1979 году. Полиция подозревает его в серии преступлений, совершенных в период с 1976 по 1986 год. Сообщается, что на счету бывшего правоохранителя могут быть 12 убийств, 45 изнасилований и 120 грабежей.

    Полиция задержала мужчину в Сакраменто. Сотрудники вели наблюдение за ДеАнджело за несколько дней до ареста. Отмечается, что подозреваемый не оказывал сопротивления.

    На организованной властями Сакраменто пресс-конференции, которая транслировалась по местным телеканалам, было сообщено, что установить личность подозреваемого удалось с помощью ДНК-экспертизы.

    Как сообщает Infox.ru, следователи подозревают, что ДеАнджело – маньяк, получивший прозвище «серийный убийца Золотого штата».

    Автор: Дарья Смолина
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