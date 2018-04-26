Еще один гвоздь в крышку гроба: в Госдуме ответили на возможный запрет транзита российских судов через Украину

Правительство Украины поддержало инициативу министерства инфраструктуры закрыть украинские территориальные воды для российских судов. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что таким образом Киев еще глубже зароет украинскую экономику.

Как сообщается на сайте украинского кабмина, «правительство поддержало инициативу министерства инфраструктуры Украины прекратить транзит и перевозки по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в РФ».

Закрытие территориальных вод Украины для российских кораблей в Киеве объяснили «реальной террористической угрозой», которая от них якобы исходит. Кроме того, будет усилен контроль за «несанкционированным заходом» судов в порты Крыма.

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что, запрещая российским судам перемещаться по территориальным украинским водам, официальный Киев «старается не отставить от своих кураторов в Брюсселе и Вашингтоне».

«Но, надо отметить, что санкции со стороны Украины каждый раз приобретают все более насыщенный националистический оттенок. И они решают не столько экономические задачи, сколько — политические. Ведь отказ от транзита — это еще один гвоздь в крышку гроба экономики Украины. В своей антироссийской истерии соседнее государство не замечает последствий своих же действий», — отметил российский парламентарий.

Он напомнил, что все блокады со стороны Украины, которые пережил Крым, в конечном счете, нанесли вред не жителям полуострова, а самой Украине.

«Украина понесла экономические и политические потери. Но такие запреты, как прекращение транзита российских судов через Украину, — это новое топливо для украинской машины пропаганды, которая несется по стране, сметая на своем пути все», — добавил Дмитрий Белик.

Ранее по этому поводу высказывался сенатор от Крыма Сергей Цеков. Член комитета Совфеда по международным делам также считает, что «подобные инициативы выливаются в убытки для экономики Украины и страдания ее народа».

Сенатор не исключил, что пострадают и российские предприниматели.