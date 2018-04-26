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Сирия: корреспондент ФАН запечатлел финальный этап эвакуации боевиков из Восточного Каламуна
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    Сирия: корреспондент ФАН запечатлел финальный этап эвакуации боевиков из Восточного Каламуна

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    Боевики покидают Восточный Каламун

    Накануне завершилась эвакуация боевиков из районов Восточного Каламуна, и весь регион к северо-востоку от Дамаска, таким образом, вернулся под управление законного правительства Сирии. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР наблюдал за процессом вывоза радикалов и прислал в нашу редакцию эксклюзивный видеоматериал из бывшего анклава исламистов.

    САА

    На записи запечатлен заключительный этап вывода сил группировок из города Ар-Рухайба и его окрестностей. В общей сложности отсюда выехали 35 автобусов с боевиками и членами их семей. Безопасность обеспечивали военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), а российская военная полиция следила за соблюдением всех достигнутых договоренностей в ходе посадки и отправления радикалов из Восточного Каламуна. В пути исламистов сопровождали сотрудники сирийского Красного Полумесяца и солдаты войск САР.

    Всего данный район покинули порядка трех тысяч боевиков и членов их семей. Большая часть из них направились в Идлиб и на север провинции Алеппо. Обязательным условием беспрепятственного выхода из региона была сдача всего вооружения правительственным силам. Оно было выполнено, и в распоряжении САА, в частности, оказалось большое количество бронетехники радикалов.

    Военная полиция РФ

    Договоренности о примирении и эвакуации сил вооруженной оппозиции из Восточного Каламуна были заключены между армией САР и главарями исламистов при посредничестве российского Центра по примирению сторон. До этого наиболее активными группировками в регионе были «Джейш Аль-Ислам», «Файлак Ар-Рахман» и «Бригада мученика Ахмада Аль-Абдо».

    Автор: Мохамад Жарбуа
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