Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясо для шашлыка

Москва, 26 апреля. В преддверии майских праздников Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка. Список рекомендаций был опубликован на сайте ведомства.

Специалисты напомнили россиянам, что при выборе мяса необходимо обратить внимание на срок годности, упаковку, маринад, внешний вид и запах продукта. Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам отказаться от покупки мяса в местах неустановленной торговли.

В ведомстве подчеркнули, что мясная продукция должна сопровождаться документами. В частности, покупателя по его просьбе должны ознакомить с накладной на товар, сертификатом соответствия и ветеринарной справкой на мясо, пишет сетевое издание «Дни.ру».

Кроме того, специалисты рассказали, как отличить охлажденное мясо от размороженного: для этого нужно надавить на мясо пальцем, если продукт был ранее заморожен, его цвет будет более ярким, выделится красный мясной сок, а консистенция будет рыхлой.

При покупке шашлыка заводского производства рекомендуется обратить внимание на количество жидкости в упаковке: замороженное мясо выделяет сок, охлажденное, наоборот, поглощает маринад. Крышка пластикового ведерка не должна быть вздутой.