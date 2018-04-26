В Госдуме ответили на жалобы Пентагона о радиоэлектронных атаках на самолеты США в Сирии

Москва, 26 апреля. Россия имеет технические средства, которые могут «ослепить» американские самолеты. Об этом в четверг заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявление США о «противниках» американских войск в Сирии, использующих средства радиоэлектронной борьбы.

Он подчеркнул, что РФ сегодня обладает соответствующими техническими средствами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют «ослепить» американские самолеты, передает РИА Новости.

Швыткин отметил, что все эти средства предназначены главным образом для обеспечения непосредственной охраны и безопасности объектов «Хмеймим» и «Тартус».

Он указал на то, что является странным, когда оборонное ведомство США заявляет о каком-то противнике, который в Сирии глушит их самолеты, поскольку «противником сирийского народа в данном случае выступают США и их союзники, выступают как агрессоры».

Напомним, ранее глава командования по специальным операциям вооруженных сил Соединенных Штатов Тони Томас пожаловался на то, что некие, по его словам, «противники» глушат системы американских самолетов в Сирийской Арабской Республике.