Вышибала в Британии избил посетительниц бара, пытавшихся увидеть звезду «Игры престолов»

Белфаст, 26 апреля. Охранник популярного питейного заведения в Северной Ирландии избил троих посетительниц, которые попытались прорваться в популярный бар Kelly's Cellar в Белфасте. Женщины хотели прорваться в бар, поскольку полагали, что могут встретить там звезду сериала «Игра престолов» Кита Харрингтона или кого-то еще из знаменитостей.

Видеозапись драки, в ходе которой дюжий вышибала вынужден раз за разом обороняться от нападающих представительниц слабого пола, получила вирусную популярность в англоязычном сегменте Интернета — пользователи оказались вовлечены в горячие дискуссии по поводу того, кто виноват в данной ситуации и имел ли вышибала право применить силу против женщин.

Между тем полиция, как сообщает «Ридус», задержала троих дамочек и выпустила на свободу под залог. В настоящее время установление виновных в данном инциденте продолжается.