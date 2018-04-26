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Порошенко хочет построить в Чернобыле технопарк
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    Порошенко хочет построить в Чернобыле технопарк

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    Порошенко хочет построить в Чернобыле технопарк

    Киев, 26 апреля. Президент Украины Петр Порошенко хочет построить в Чернобыле технопарк. Как он считает, зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна стать территорией инновационных технологий.

    Об этом Порошенко накануне написал в своем микроблоге в Twitter.

    «Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений», — говорится в сообщении.

    Напомним, трагедия на Чернобыльской атомной станции произошла 32 года назад – 26 апреля 1986 года. Сегодня покинутый город набирает популярность среди туристов, несмотря на то, что угроза радиации в районе остается.

    Автор: Василий Котов
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