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Политика
В Пентагоне заявили, что санкции против РФ создали проблемы для безопасности США
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    В Пентагоне заявили, что санкции против РФ создали проблемы для безопасности США

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    В Пентагоне заявили, что санкции против РФ создали проблемы для безопасности США

    Вашингтон, 26 апреля. Министр обороны США Джеймс Мэттис поставил под сомнение эффективность закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», по его словам, документ создал дополнительные проблемы для национальной безопасности США.

    «Я рассчитываю на работу с Конгрессом для противодействия возможным последствиям для национальной безопасности, созданным этим документом. Для нас важно иметь возможность делать гибкие исключения, в противном случае мы лишим себя возможности действовать в наших же интересах…», — заявил Мэттис.

    Напомним, ранее глава Тихоокеанского командования ВС США рассказал, что Пентагон обращался к Конгрессу с просьбой сделать определенные послабления для ряда стран, которые пострадают или уже пострадали из-за введенных Вашингтоном антироссийских санкций.

    Отметим также, что озабоченность американской санкционной политикой в отношении РФ все чаще высказывают и в Европе. В правительстве ФРГ ранее заявили, что изучают негативный эффект ограничительных мер на немецкую экономику и собираются общаться на тему антироссийских санкций с Вашингтоном.    

    Автор: Федор Веснин
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