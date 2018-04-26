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Сирия: российские военные зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии
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    Сирия: российские военные зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

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    Сирия: российские военные зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

    Дамаск, 26 апреля. В течение минувших суток действующая в Сирии российско-турецкая комиссия по разбору нарушений режима прекращения огня зафиксировала перестрелки на территории пяти провинций. Общая обстановка в пределах зон деэскалации, как отметили в комиссии, остается стабильной.

    Российская часть комиссии по перемирию зафиксировала один случай нарушения перемирия в провинции Алеппо и два — в провинции Латакия. Параллельно с этим турецкие специалисты зафиксировали по одному случаю перестрелок в провинциях Идлиб и Хомс, и два случая нарушения перемирия в провинции Хама.

    Гуманитарных акций в течение минувшего дня не проводилось.

    Ранее агентство Ura.ru сообщало об отправке в Сирию партии российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», которые хорошо зарекомендовали в ходе отражения ракетного удара коалиции США по Сирии и отражения атаки беспилотников на авиабазу «Хмеймим».

    Автор: Валентин Меликов
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