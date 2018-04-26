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Онлайн-продажи смартфонов Xiaomi впервые обогнали Apple в России
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    Онлайн-продажи смартфонов Xiaomi впервые обогнали Apple в России

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    Онлайн-продажи смартфонов Xiaomi впервые обогнали Apple в России

    Москва, 26 апреля. Продажи смартфонов китайской компании Xiaomi в Интернете впервые в России обогнали американскую корпорацию Apple.

    В апреле прошлого года вице-президент Xiaomi Ван Сян обратил внимание, что компания намерена в ближайший год войти в пятерку главных поставщиков смартфонов в России. Их планы успешно реализованы: Xiaomi стала четвертой по продажам смартфонов в нашей стране. На данный момент ей принадлежат 8,3% рынка.

    Онлайн-продажи смартфонов Xiaomi впервые обогнали Apple в России

    Кроме того, по онлайн продажам в марте этого года Xiaomi впервые в России обогнала Apple. На данный момент, китайскому бренду принадлежат 20%, а американскому — 18%. Тройку лидеров замыкает Samsung с показателем в 17% продаж смартфонов, пишет «Ведомости».

    Автор: Катерина Тимошенская
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