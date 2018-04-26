Онлайн-продажи смартфонов Xiaomi впервые обогнали Apple в России

Москва, 26 апреля. Продажи смартфонов китайской компании Xiaomi в Интернете впервые в России обогнали американскую корпорацию Apple.

В апреле прошлого года вице-президент Xiaomi Ван Сян обратил внимание, что компания намерена в ближайший год войти в пятерку главных поставщиков смартфонов в России. Их планы успешно реализованы: Xiaomi стала четвертой по продажам смартфонов в нашей стране. На данный момент ей принадлежат 8,3% рынка.

Кроме того, по онлайн продажам в марте этого года Xiaomi впервые в России обогнала Apple. На данный момент, китайскому бренду принадлежат 20%, а американскому — 18%. Тройку лидеров замыкает Samsung с показателем в 17% продаж смартфонов, пишет «Ведомости».