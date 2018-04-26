Главы МИД Украины и Турции обсудили открытие консульства в Анталии

Киев, 26 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили вопросы стратегического партнерства.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД, встреча между главами МИД Украины и Турции прошла в четверг, 26 апреля. На встрече Климкин и Чавушоглу обсудили вопросы стратегического партнерства, а также открытие штатного консульского учреждения Украины в Анталии в этом году.

«Сегодня в Турции. С другом Мевлютом обсудили все и даже больше: от стратегического партнерства до открытия нашего консульства в Анталии в этом году», — написал Климкин на своей странице в Twitter.

Отмечается, что это уже третий визит Павла Климкина в Турцию с начала этого года.