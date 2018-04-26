Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

Киев, 25 апреля. Несколько тысяч ветеранов украинской армии и силовых структур провели масштабную акцию протеста в Киеве. Сначала они пикетировали «социальные» министерства, пытаясь вызвать чиновников на разговор. А потом даже предприняли попытку штурма здания правительства Украины. По впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей, после акции никаких новых льгот военные ветераны не получат. Зато им удалось от души «побузить» и «выпустить пар».

Несколько тысяч ветеранов-силовиков собирались на акцию в центре украинской столицы с самого утра. Приехав к метро «Арсенальная», можно было увидеть десятки мужчин за пятьдесят, которые попивали кофе и жевали на скамейках принесенные с собой бутерброды, держа в руках флаги ветеранских объединений. Судя по разговорам, в Киев по такому случаю подтянулись ветераны не только из пригородов, но и из многих западных регионов Украины.

Военные ветераны начали с пикетов возле зданий министерства здравоохранения и Минсоцполитики Украины. Местный Минздрав находится в двух шагах от Верховной рады, в Мариинском парке. Когда все манифестанты втянулись во двор министерства, он оказался забит под завязку — здесь собралось примерно 2-2,5 тысячи человек. Некоторые время все эти люди стояли молча, слушая своих лидеров — те с помощью плохого мегафона пытались «раскачать» толпу. Митингующие держали в руках флаги с символикой «Союза ветеранов Афганистана», многие из них были одеты в камуфляж.

В целом военные пенсионеры предъявили властям законные «социальные» требования. Например, повышение пенсий, которые за последние пару лет превратились буквально в подаяние, но так и не были пересчитаны властями. Многие ветераны признавались корреспонденту ФАН, что сегодня их пенсия составляет 2,5-3 тысячи гривен. Этой суммы на сегодняшней Украине отчаянно не хватает даже на бедную жизнь — только на нищенскую.

Кроме того, ветераны потребовали от Минздрава улучшить финансирование «афганского» госпиталя в Киеве, а также не допустить монетизации льгот. Глава Союза ветеранов-«афганцев» Сергей Червонопиский заявил — за последние годы в разы выросли цены на самые необходимые лекарства, и военных пенсий на них уже не хватает. А государство уже давно не предоставляет ветеранам бесплатных лекарств, предлагая им формулу «вылечи себя сам». Также ветераны пожаловались СМИ и чиновникам, что власть «начинает отделять участников АТО в Донбассе от ветеранов-«афганцев».

«Чиновники нас начали делить: участник боевых действий — одно, а участник боевых действий в АТО — это совершенно другое. Это совершенно недопустимо!» — сообщил один из участников акции.

Глава СВА Червонопиский добавил, что власть «начала крутить какие-то истории вокруг нашего госпиталя «Лесная поляна».

«За годы независимости власть не выделила ни копейки на этот госпиталь. Я и мои коллеги сами ремонтировали в нем палаты и сами содержали. А Минздрав в итоге забрал этот госпиталь под нужды реабилитации бойцов АТО. Мы не против, чтобы там лечились «атошники», но их должно быть там не более трети», — заявил главный «афганец».

Также участники акции заявили — они выступают резко против монетизации льгот. «У государства с «упавшей» экономикой нет средств ни на что! И откуда оно возьмет деньги на монетизацию? — кричали манифестанты. — Это — ложь, которая ведет к еще большему обнищанию ветеранов!»

В какой-то момент манифестанты начали требовать, чтобы к ним вышла глава Минздрава Ульяна Супрун. Она известна в стране тем, что любит раздавать добрые, но абсолютно нелепые советы.

Тут выяснилось, что в министерстве внимательно следили за акцией. Буквально через пару минут к ветеранам спустился молодой человек в опрятном костюме, коротко представившийся — «замминистра». Он ловко забрался на парапет и попытался в мегафон объяснить, что Минздрав поддерживает ветеранов, госпиталь для них сохранит, а пенсии им поднимут в 2019-м.

Увы, голос у замминистра был негромкий, а мегафон — плохой. Поэтому в толпе ему сначала кричали «Погромче!», а потом и вовсе освистали — видимо, на всякий случай.

Через некоторое время ветераны развернулись и направились митинговать к зданию правительства, оно находится минутах в 15 медленной ходьбы. Когда толпа ветеранов проходила мимо памятника генералу Ватутину, в какой-то момент подумалось — где были все эти люди, когда на прошлой неделе местные националисты обливали монумент краской и обзывали генерала «зрадником»? Уж они-то наверняка подобного бы им не спустили с рук.

Когда военные ветераны пришли на акцию к правительству Украины, их численность слегка увеличилась — примерно до трех тысяч человек. А среди требований появились такие — ускорить принятие нового закона о расчете услуг ЖКХ, а также повысить льготы для семей погибших воинов и Героев Украины.

У входа в здание правительства установили импровизированную сцену, с которой выступали лидеры военных пенсионеров. Власть поначалу не сильно опасалась инцидентов — Кабмин охраняли всего пара десятков копов, а «афганцы» и ветераны сами называли свою акцию «проукраинской». Однако затем ветераны, что называется, «разошлись» под влиянием призывов депутата Сергея Каплина. Сначала они полностью перекрыли движение транспорта по улице Грушевского. А затем тот же Каплин стал призывать их к… штурму Кабмина.

Большинство ветеранов такой инициативы не поняли — ведь захват правительства вряд ли способен помочь повысить льготы. Но часть манифестантов все же поддалась стадному чувству, и толпа начала опасно напирать на ограждения и цепочку полицейских возле Кабмина. В какой-то момент возникла давка, часть митингующих перешли на крик, кто-то пнул полицейского… Копы тут достали рации, и начали перебрасывать подкрепление к зданию правительства.

Впрочем, страсти быстро успокоились — лидеры ветеранов со сцены попросили коллег «не портить день», и вскоре напор толпы на жидкую цепочку полиции спал. Помитинговав еще некоторое время, часть ветеранов разошлась по окрестным кафе — слегка отметить удачную акцию. Впрочем, многие из них предпочли просто сходить в магазин и расположиться на скамейках в окрестных парках. Ведь до подъема пенсий многим ветеранам еще надо дожить.