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Летевший во Владикавказ самолет внепланово сел в Минводах из-за курившего пассажира
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    Летевший во Владикавказ самолет внепланово сел в Минводах из-за курившего пассажира

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    Летевший во Владикавказ самолет внепланово сел в Минводах из-за курившего пассажира

    Минеральные Воды, 26 апреля. Самолет, летевший из Москвы во Владикавказ, был вынужден совершить внезапную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за курившего в туалете пассажира. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД по СКФО.

    Отмечается, что информация об инциденте поступила в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды. Сообщалось, что самолет экстренно сел в Минеральных Водах. Борт при этом летел из Москвы во Владикавказ. К самолету вызвали полицию.

    Командир воздушного судна рассказал, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате. Нарушителем оказался житель Владикавказа. Он был доставлен в отдел полиции. На него составили административный протокол за совершение правонарушения по статье КоАП РФ.

    Летевший во Владикавказ самолет внепланово сел в Минводах из-за курившего пассажира

    Автор: Анна Ивнова
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