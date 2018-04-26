Летевший во Владикавказ самолет внепланово сел в Минводах из-за курившего пассажира

Минеральные Воды, 26 апреля. Самолет, летевший из Москвы во Владикавказ, был вынужден совершить внезапную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за курившего в туалете пассажира. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД по СКФО.

Отмечается, что информация об инциденте поступила в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды. Сообщалось, что самолет экстренно сел в Минеральных Водах. Борт при этом летел из Москвы во Владикавказ. К самолету вызвали полицию.

Командир воздушного судна рассказал, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате. Нарушителем оказался житель Владикавказа. Он был доставлен в отдел полиции. На него составили административный протокол за совершение правонарушения по статье КоАП РФ.