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Траволта изменился до неузнаваемости ради новой роли
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    Траволта изменился до неузнаваемости ради новой роли

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    Траволта изменился до неузнаваемости ради новой роли

    Лос-Анджелес, 26 апреля. Голливудский актер Джон Траволта изменился до неузнаваемости ради новой роли в фильме «Лось».

    В Сети опубликованы первые кадры нового фильма с участием Траволты. Поклонники не узнали любимого актера из-за новой прически. Голливудская звезда подстриглась под «горшок». 

    Смена имиджа вызвала много шуток в Сети: пользователи сочли новую прическу дурацкой. Многие сравнили ее с прической героя Джима Керри в комедии «Тупой и еще тупее».

    Отметим, что режиссером картины «Лось» выступает основатель группы Limp Bizkit Фред Дерст. В основе фильма, как передают источники, лежит настоящая история из жизни музыканта — как его преследовал сумасшедший фанат.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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