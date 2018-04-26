Лос-Анджелес, 26 апреля. Голливудский актер Джон Траволта изменился до неузнаваемости ради новой роли в фильме «Лось».

В Сети опубликованы первые кадры нового фильма с участием Траволты. Поклонники не узнали любимого актера из-за новой прически. Голливудская звезда подстриглась под «горшок».

Смена имиджа вызвала много шуток в Сети: пользователи сочли новую прическу дурацкой. Многие сравнили ее с прической героя Джима Керри в комедии «Тупой и еще тупее».

Отметим, что режиссером картины «Лось» выступает основатель группы Limp Bizkit Фред Дерст. В основе фильма, как передают источники, лежит настоящая история из жизни музыканта — как его преследовал сумасшедший фанат.