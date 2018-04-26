Немецкий бизнес в РФ может потерять до 1,5 млрд евро из-за санкций США

Москва, 26 апреля. При наихудшем сценарии развития работающие в России немецкие компании могут потерять до 1,5 млрд евро из-за нового пакета санкций, не так давно введенного США против российского бизнеса. Такое заявление сделала Российско-германская внешнеторговая палата по итогам анализа ситуации на российских рынках.

Как отметили представители 79% немецких компаний, правительство Германии должно открыто выступить с критикой американских санкций и добиваться, чтобы немецкий бизнес в России не попадал под их действие. Еще 19% считают, что это должно делаться в негласном режиме.

Пресс-служба российско-германской ВТП отмечает, что немецкий бизнес в Германии уже испытал на себе воздействие санкций. Краткосрочные — уже в текущем финансовом году — потери оцениваются немецкими компаниями в 377 млн евро, среднесрочные могут достигнуть 0,82 млрд евро, а максимальные — до 1,5 млрд.

«В масштабе деятельности всего немецкого бизнеса в России, который рискует стать заложником третьей стороны, нависает угроза миллиардных потерь», — подчеркнул председатель правления Российско-германской ВТП Маттиас Шепп.

При этом немецкий бизнес, отмечает ВТП, сохраняет лояльность российскому рынку — 70% компаний планируют сохранить активность и инвестиции на прежнем уровне.