Юная российская биатлонистка рассказала о домогательствах тренера

Москва, 26 апреля. Биатлонистка из Московской области Анна Моисеева рассказала о домогательствах со стороны тренера областного Центра спортивной подготовки. Шокирующие подробности 17-летняя спортсменка раскрыла в интервью «Советскому спорту».

Моисеева заявила, что старший тренер Сергей Тутмин неоднократно намекал ей, что спортивные результаты улучшатся, если спортсменка «вступит в отношения» со своим наставником.

«Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдешь отбор в команду, у тебя все будет – экипировка, результат», — вспомнила Моисеева слова Тутмина.

Биатлонистка рассказала, что сильно перепугалась, но уверенно сказала тренеру, что «ничего не может быть». По ее словам, Тутмин обещал, что никогда больше не будет возвращаться к этой теме, но на самом деле регулярно спрашивал Моисееву, не передумала ли она.

В результате, спортсменка решилась рассказать о домогательствах другому тренеру, затем о непристойном поведении Тутмина узнали и родители Моисеевой. Мама спортсменка рассказала, что тренер написал заявление об увольнении по собственному желанию вскоре после того, как дело было придано огласке.