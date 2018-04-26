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Беглый депутат Рады назвал ежегодную сумму взяток Порошенко
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    Беглый депутат Рады назвал ежегодную сумму взяток Порошенко

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    Беглый депутат Рады назвал ежегодную сумму взяток Порошенко

    Киев, 26 апреля. Украинский глава Петр Порошенко получает в виде взяток каждый год около 2 млрд долларов. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 1» рассказал беглый депутат Верховной рады Александо Онищенко.

    По предварительным подсчетам бывшего народного избранника, Порошенко получает порядка 2 млрд долларов ежегодно.

    «Я думаю, приблизительно, до двух миллиардов, это точно», — уточнил он, добавив, что «Порошенко занялся коррупцией сразу после своего избрания».

    Онищенко заявил, что три-четыре года назад действующий лидер страны ставил палки в колеса всем предпринимателям, передает «ПолитНавигатор».

    «В 2014–2015 годах он создавал препятствия почти всем бизнесменам. Генеральная прокуратура возбуждала уголовные дела, после этого он вымогал денежные средства с фигурантов. Когда на него выходили с тем или иным предложением, уголовные дела прекращались, а он получал взятку», — рассказал о масштабах коррупции Порошенко депутат.

    Кроме того, по словам Онищенко, ставки взяток вырабатывались «с индивидуальным подходом» — в зависимости от статуса олигарха.

    Беглый депутат Рады назвал ежегодную сумму взяток Порошенко

    Он добавил, что все бизнесмены, которые отказывались платить, как например, Игорь Коломойский, были вынуждены покидать страну.

    Ранее сообщалось, что Киевский суд заподозрил Порошенко в уклонении от уплаты налогов.

    Автор: Дана Балан
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