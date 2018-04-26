Беглый депутат Рады назвал ежегодную сумму взяток Порошенко

Киев, 26 апреля. Украинский глава Петр Порошенко получает в виде взяток каждый год около 2 млрд долларов. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 1» рассказал беглый депутат Верховной рады Александо Онищенко.

По предварительным подсчетам бывшего народного избранника, Порошенко получает порядка 2 млрд долларов ежегодно.

«Я думаю, приблизительно, до двух миллиардов, это точно», — уточнил он, добавив, что «Порошенко занялся коррупцией сразу после своего избрания».

Онищенко заявил, что три-четыре года назад действующий лидер страны ставил палки в колеса всем предпринимателям, передает «ПолитНавигатор».

«В 2014–2015 годах он создавал препятствия почти всем бизнесменам. Генеральная прокуратура возбуждала уголовные дела, после этого он вымогал денежные средства с фигурантов. Когда на него выходили с тем или иным предложением, уголовные дела прекращались, а он получал взятку», — рассказал о масштабах коррупции Порошенко депутат.

Кроме того, по словам Онищенко, ставки взяток вырабатывались «с индивидуальным подходом» — в зависимости от статуса олигарха.

Он добавил, что все бизнесмены, которые отказывались платить, как например, Игорь Коломойский, были вынуждены покидать страну.

Ранее сообщалось, что Киевский суд заподозрил Порошенко в уклонении от уплаты налогов.