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Кемеровский суд оставил под арестом начальника пожарного звена, обвиняемого по делу о «Зимней вишне»
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    Кемеровский суд оставил под арестом начальника пожарного звена, обвиняемого по делу о «Зимней вишне»

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    Кемеровский суд оставил под арестом начальника пожарного звена, обвиняемого по делу о «Зимней вишне»

    Кемерово, 26 апреля. Начальник пожарного звена Сергей Генин, который обвиняется в халатности по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», оставлен под арестом до 11 июня. Соответствующее решение вынес Кемеровский областной суд в четверг, 26 апреля.

    Суд рассмотрел апелляционные жалобы, выдвинутые Сергеем Гениным и его адвокатом, на решение Центрального районного суда Кемерова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 июня этого года.

    «[Суд] постановил оставить постановление (об аресте) без изменения, жалобы без удовлетворения», — цитирует РИА Новости судью Елену Волкову.

    Напомним, по версии следсвия, Генин проигнорировал сообщения очевидцев о коротком пути к людям во время пожара в торговом центре. Таким образом, он потерял время, и это привело к гибели не менее 37 человек.

    Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате случившегося погибли 60 человек, более 40 из них дети.

    Автор: Дарья Смолина
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