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Мексиканские ученые выявили новые гендерные отличия
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    Мексиканские ученые выявили новые гендерные отличия

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    Мексиканские ученые выявили новые гендерные отличия

    Москва, 26 апреля. Мексиканские ученые из Университета Монтеррея выявили новые гендерные отличия. В ходе исследования они пришли к выводу, что женщины лучше распознают и ценят красоту и совершенство.

    Кроме того, оказалось, что представительницы прекрасного пола более склонны к добрым делам, охотнее помогают, поддерживают и заботятся о других. Также женщины больше ценят близкие отношения с людьми и чаще испытывают благодарность, пишет сетевое издание Planet Today.

    Всего исследователи опросили более миллиона человек, чтобы выяснить различия между чертами характера мужчин и женщин. Однако оказалось, что сходств между чертами мужчин и женщин больше, чем различий.

    Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты Мичиганского университета назвали главную причину разводов.

    Автор: Василий Котов
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