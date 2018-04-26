Мексиканские ученые выявили новые гендерные отличия

Москва, 26 апреля. Мексиканские ученые из Университета Монтеррея выявили новые гендерные отличия. В ходе исследования они пришли к выводу, что женщины лучше распознают и ценят красоту и совершенство.

Кроме того, оказалось, что представительницы прекрасного пола более склонны к добрым делам, охотнее помогают, поддерживают и заботятся о других. Также женщины больше ценят близкие отношения с людьми и чаще испытывают благодарность, пишет сетевое издание Planet Today.

Всего исследователи опросили более миллиона человек, чтобы выяснить различия между чертами характера мужчин и женщин. Однако оказалось, что сходств между чертами мужчин и женщин больше, чем различий.

Ранее, как сообщало URA.RU, специалисты Мичиганского университета назвали главную причину разводов.