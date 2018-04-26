Сирия, 26 апреля. Представители ООН признали то, что в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Террористы ИГ1 активизировали вылазки в провинции Ниневия в Ираке. ВКС РФ обеспечивают прикрытие САА в северной части Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции террористов ИГ к югу от Дамаска; потеряли заместителя командира иранских отрядов КСИР в ходе боев с ИГ южнее столицы.

«Исламское государство»1: застрелило одного из проасадовских бойцов в районе города Меядин юго-восточнее Дейр-эз-Зора; организовало нападение на ВС Ирака на КПП «Тель Сафук» у сирийско-иракской границы; попыталось проникнуть в Мосул в провинции Ниневия в Ираке.

Курды: позволили жителям населенного пункта Ас-Сувар в Дейр-эз-Зоре открыть интернет-кафе.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает вести перестрелки с САА на севере Хамы.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА), поддерживаемая проасадовскими военизированными формированиями, продолжает наносить удары по военным объектам террористов «Исламского государства» в южных районах Дамаска. Правительственные подразделения обстреливают опорные пункты террористической группировки на окраинах районов Хаджар Аль-Асвад и вблизи лагеря «Аль-Ярмук», передает информационное агентство Al Masdar News. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), самолеты российских ВКС обеспечивают воздушное прикрытие военнослужащим САР.

От оппозиционных источников поступают сообщения о том, что в ходе вооруженных столкновений радикалами ИГ был убит заместитель командира иранского формирования Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) по имени Хайдар Наама. Об этом сообщает Twitter-канал (QalaatAlMudiq). Тем не менее данная информация пока не была подтверждена официальными новостными порталами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный информационный портал DeirEzzor 24 сообщает о том, что террористы так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства», подпольно действующих на территории региона, застрелили одного из бойцов проправительственных ополченческих отрядов во время нападения на контрольно-пропускной пункт САА в окрестностях города Меядин.

Поступила информация о том, что курдские радикалы проамериканских Демократических сил Сирии**** (SDF) позволили жителям населенного пункта Ас-Сувар, расположенного северо-восточнее столицы провинции, открыть интернет-кафе. Ранее гражданские лица, проживающие на подконтрольных курдам территориях, были лишены этой возможности. Напомним, восточная часть Дейр-эз-Зора находится под контролем курдских отрядов.

Провинция Ракка

В административном центре провинции произошел взрыв. Как передает телеканал Halab Today TV, мина, предположительно заложенная террористами «Исламского государства», детонировала в одном из центральных районов города. В результате взрыва по меньшей мере один мирный житель погиб, еще трое человек получили ранения. Ракка была захвачена курдскими формированиями при поддержке ВВС международной коалиции 17 октября прошлого года, тем не менее территории населенного пункта и его окрестностей до сих пор не были полностью зачищены от СВУ, оставленных ИГИЛовцами. В результате постоянных взрывов уже погибли десятки гражданских лиц. Согласно информации новостного агентства SANA News, представители Организации Объединенных Наций подтвердили тот факт, что в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Вследствие бомбардировок военных самолетов США порядка 70-80 процентов зданий были разрушены. Кроме того, серьезный урон был нанесен инфраструктуре города — уничтожены плотины, мосты, больницы, школы и центры развития.

Провинция Хама

В северной части провинции вновь отмечаются вооруженные стычки между правительственной армией и боевиками террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Новостное агентство Al Masdar News передает, что российская авиация нанесла авиаудары по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета. Информации о нанесенном исламистам уроне пока не поступало. Напомним, двумя днями ранее боевики, базирующиеся в данном районе, обстреляли мирные районы христианского города Мхарде.

Ирак

В районе сирийско-иракской границы произошло новое нападение террористов «Исламского государства». По данным информационного портала Iraqi News, боевики подпольных групп ИГИЛ1 напали на позиции вооруженных сил Ирака недалеко от контрольно-пропускного пункта «Тель Сафук» на западе провинции Ниневия. В результате развернувшихся столкновений четверо ИГИЛовцев были ликвидированы, остальные бежали. Помимо этого, иракские службы безопасности арестовали пятерых бывших главарей террористической группировки к юго-востоку от Мосула. ИГИЛовцы пытались проникнуть в город под видом мирных жителей, чтобы организовать теракты перед парламентскими выборами, намеченными на 12 мая. Напомним, тысячи радикалов ИГ были уничтожены во время контртеррористической операции армии Ирака в конце 2017 года, однако некоторым исламистам до сих пор удается скрываться в пустынных районах и периодически совершать нападения на мирных жителей и подразделения ВС Ирака или отряды «Хашд Аш-Шааби». Несмотря на постоянные спецоперации, направленные на ликвидацию «спящих ячеек» ИГИЛ, полностью искоренить террористов пока не удается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)