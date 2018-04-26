Сирия сегодня: Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки, Франция увеличит поддержку коалиции

Сирия, 26 апреля. Военное ведомство Соединенных Штатов пожаловался на радиоэлектронные атаки против американских ВВС на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Военная полиция Российской Федерации будет патрулировать города Восточного Каламуна. Франция пообещала усилить поддержку международной антитеррористической коалиции в САР. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Радиоэлектронные атаки

«Противники» глушат системы американских самолетов в САР. Об это заявил глава командования по специальным операциям вооруженных сил США Тони Томас.

«Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130», — сообщил Томас на конференции по разведке в американской Тампе. АС-130 — это самолет поддержки сухопутных войск.

Более того, Тони Томас назвал ситуацию с радиоэлектронной борьбой на территории САР «самой агрессивной в мире». При этом он так и не сказал, о каких конкретно «противниках» шла речь.

Заметим, что на территории САР находятся до двух тысяч американских солдат.

Военная полиция

Военная полиция Российской Федерации совместно с сирийскими правоохранительными органами будет патрулировать города Восточного Каламуна, которые в настоящий момент находятся под контролем Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Вместе с сирийской полицией российские военные будут патрулировать больницы, школы, государственные учреждения для обеспечения безопасности местных жителей. Кроме того, накануне в анклав на северо-востоке провинции Дамаск вошли САА и военная полиция РФ. Ранее эта территория находилась под контролем девяти террористических группировок, включая «Джейш аль-Ислам» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Франция усилит поддержку

Париж планирует поддержать военное присутствие Соединенных Штатов в северной части Сирии, а также увеличит свое участие в международной антитеррористической коалиции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы полностью привержены и продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции. Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат», — сообщил Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы «уйти из Сирии», но остающимся там американским военным необходимо «закончить работу» по разгрому террористов. Макрон же заявил, что именно он убедил американского лидера не покидать САР.