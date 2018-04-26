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Донбасс: ВСУ выпустили 340 снарядов и мин по территории ДНР
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    Донбасс: ВСУ выпустили 340 снарядов и мин по территории ДНР

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    Донбасс: ВСУ выпустили 340 снарядов и мин по территории ДНР

    Донецк, 26 апреля. В течение минувших суток украинские силовики в Донбассе почти 40 раз нарушили режим перемирия, выпустив по территории ДНР огромное количество снарядов из различного вида оружия. Об этом заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима перемирия.

    Как сообщил представитель Донецка в СЦКК, «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 38 раз».

    В ходе обстрелов украинские силовики использовали минометы, гранатометы различных типов, а также вооружение бронетехники и стрелковое оружие. В общей сложности киевскими силовиками по территории ДНР было выпущено 340 снарядов и мин.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 1452 единицы», — сообщил представитель ДНР.

    Ранее в ДНР обвинили военных НАТО в Донбассе в обстреле населенного пункта Ясиноватая на территории народной республики. Как сообщала «Газета.ru», в ходе обстрела военные применили минометы калибра 82 и 120 мм.

    Автор: Валентин Меликов
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