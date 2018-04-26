Похоронивший друга житель Кузбасса устроил стрельбу по окнам

Кузбасс, 26 апреля. В Киселевске Кемеровской области завершилось расследование уголовного дела о хулиганстве, фигурантом которого стал 58-летний местный житель.

Как рассказали в региональных правоохранительных органах, о дебошире в полицию сообщил сосед, который услышал выстрелы. Как пишет «Газета Кемерова», злоумышленник рассказал, что в день, когда пенсионер похоронил друга, он решил выстрелить в окна. После трех выстрелов он совершил еще один выстрел в подъезде.

Прибывшие на место полицейские изъяли у мужчины охотничье ружье. В отношении злоумышленника составили протокол об административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере трех тысяч рублей, а также конфисковали оружие. Мужчина также стал фигурантом уголовного дела, за хулиганство ему грозит пять лет лишения свободы.