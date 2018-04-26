Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

Симферополь, 26 апреля. Специалисты провели статические и динамические тесты автодорожной части Крымского моста, которые засвидетельствовали надежность несущих конструкций и их готовность к вводу в регулярное использование. Об этом рассказали в информационном центре «Крымский мост».

Отмечается, что это финишная фаза контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией.

«Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию», — говорится в сообщении информационного центра.

Известно, что данные мероприятия проводились специализированным научно-исследовательским институтом на протяжении нескольких недель.

По словам ведущего инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Юрия Сафонова, результатом проведенного исследования станет оценка состояния механизмов моста и автомобильной дороги.

«Такая оценка вместе с заключением о соответствии от государственного надзора будут в дальнейшем рассмотрены приемочной комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, строительного контроля и авторского надзора», — заявил инженер.

Он также добавил, что будущее заключение приемочной комиссии станет основанием для ввода моста в эксплуатацию.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что первые транспортные средства по Крымскому мосту проедут через несколько недель.