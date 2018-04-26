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Решить можно миром, но на наших условиях: войска Донецкой республики  продолжают защищать ДФС
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    Решить можно миром, но на наших условиях: войска Донецкой республики  продолжают защищать ДФС

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    Решить можно миром, но на наших условиях: войска Донецкой республики  продолжают защищать ДФС

    После обстрела Донецкой фильтровальной станции вооруженными силами Украины, в результате которого были ранены многие сотрудники, работу ДФС решено было приостановить. Спустя несколько дней после запуска фильтровальной станции съемочная группа Федерального агенства новостей отправилась на позиции войск вблизи ДФС, чтобы узнать, что же изменилось после случившегося.

    На пути периодически встречались машины СММ ОБСЕ — относительная тишина в окрестностях была оправдана разве что присутствием членов мониторинговой миссии. О том, что ОБСЕ — гарант более-менее спокойной обстановки,говорят и бойцы. Однако, по их словам, не всегда так получается.

    «Мы сейчас проезжаем довольно опасный участок дороги — здесь они периодически пытаются меня поймать, даже 120-ми стреляют. Достать-то пытаются, но не получается у них», — посмеивается командир интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Мамай.

    По его словам, противник ведет себя очень цинично: стреляет со стороны фильтровальной станции, зная, что по мирным гражданам войска ДНР удара не нанесут.

    «Из Утеса, миномета стреляют, зная, что мы по ДФС не ударим — там же наши люди, рабочие. А противник зашел туда и окопался», — рассказывает Мамай.

    Решить можно миром, но на наших условиях: войска Донецкой республики  продолжают защищать ДФС

    Бойцы «Пятнашки», которые видели все своими глазами, в один голос говорят, что та неделя всем выдалась непростой — приходилось стоять «по полной боевой».

    «Жестко было. Когда мы узнали, что ВСУ пытаются захватить фильтровальную станцию, они так бомбить начали: минометы, АГС — все падало средь бела дня. Раньше тоже такое было, но не так агрессивно. Мы в этот раз стояли по полной боевой готовности и держали оборону. Их БМП уже надоела — «кошмарит» постоянно, хотя мы уже в принципе привыкшие», — рассказывает боец интернациональной бригады «Пятнашка» Никита с позывным «Фанат».

    В Минске 18 апреля было выдвинуто предложение развести силы и средства конфликтующих сторон в районе авдеевской промзоны. В теории предложение интересное, но на практике сделать это довольно тяжело, особенно с учетом того, что в некоторых местах расстояние между позициями ВС ДНР и ВСУ составляет не более 50 метров. Войска, по сути, стоят вплотную друг к другу.

    «Я далек от политики, но как они себе это представляют? Поставят на линии разграничения белые и голубые каски? Я думаю, нужно сначала отделиться от Украины, чтобы о чем-то договариваться. Много она нам горя принесла — людей сколько погибло, детей… Миром может и получится решить, но только на наших условиях», — заключил солдат.

     

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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