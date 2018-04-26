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МККК отправил в Донбасс 10 грузовиков с гумпомощью
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    МККК отправил в Донбасс 10 грузовиков с гумпомощью

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    МККК отправил в Донбасс 10 грузовиков с гумпомощью

    Киев, 26 апреля. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила 10 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей республик Донбасса.

    Об этом рассказали в пресс-службе государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что через КПВВ «Новотроицкое» в Донбасс выехали 10 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Как добавили в ведомстве, они перевозили для населения медицинские препараты, гигиенические наборы, песок для фильтрации, сварочные аппараты, колеса, технику, сульфат алюминия и теплицы.

    Общий вес груза составил 148 тонн. Напомним, Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года, когда они, после государственного переворота на Украине, заявили о своей независимости.

    МККК отправил в Донбасс 10 грузовиков с гумпомощью

    Автор: Анна Иванова
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